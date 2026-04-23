Kaiser tras acuerdo del Gobierno con el PDG: "Ahora nos van a tener que entregar a nosotros otra cosa"

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a la molestia de la colectividad por las negociaciones entre el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG), en el marco del plan de Reconstrucción Nacional.

En conversación con EmolTV, el excandidato presidencial señaló que "existe una percepción del Partido Nacional Libertario como si el Partido Nacional Libertario fuese una especie de apéndice de derecha. Y no lo es. El Partido Nacional Libertario y nosotros nacemos de un quiebre dentro del Partido Republicano por el Segundo Proceso Constitucional. Es un quiebre ideológico".

En cuanto a las negociaciones del Ejecutivo con el PDG, el timonel del PNL afirmó que "el PDG evidentemente transó o hizo un negocio político que les beneficia. Nosotros estábamos conversando sobre algunos temas que estaban integrados dentro de ese acuerdo que se entregó al PDG, que era, por ejemplo, el tema del impuesto a las Pymes".

"Ya se entregó, ahora nos van a tener que entregar a nosotros otra cosa", añadió.

Asimismo, advirtió que "si usted trata de lograr mayorías demasiado grandes, usted empieza a transar y empieza a negociar entonces con todo el mundo y, por supuesto, usted le entrega a uno y al resto se le despiertan los apetitos".

Respecto al inicio del Gobierno, el exparlamentario manifestó "que todavía es insuficiente, ahora también es insuficiente el tiempo que han tenido. Yo espero que en los próximos meses, y estoy hablando de pocos meses, se nos presente una respuesta más holística".

Sobre el destino de recursos públicos, Kaiser sostuvo que "quizás sea más importante en este momento crear más espacio carcelario para sacar a los delincuentes de la calle, que estar financiando, me van a disculpar, financiando tonteras que no sirven, o sea tenemos ahí casi 20 mil millones de dólares en programas sociales mal evaluados, porque no están impactando como corresponde".

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