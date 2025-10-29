Kaiser asegura que Chile saldrá de varios tratados internacionales si es elegido Presidente: "No somos una colonia"

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró que si es elegido Presidente sacará a Chile de varios tratados internacionales y nombró, específicamente, Escazú, Agenda 2030, el Tratado de París y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En Osorno, región de Los Lagos, el abanderado de oposición dijo que “nosotros no somos una colonia”, y fundamentó así su intención de retirarse de tratados internacionales.

“Nos salimos de Escazú, nos salimos de la Agenda 2030, nos salimos del Tratado de París, nos salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó frente a una gran cantidad de asistentes.

“Nos salimos de toda la institucionalidad que lo que está haciendo es ahogarnos en materia económica y en materia de control de nuestra seguridad interna”, continuó el candidato del PNL.

Y agregó “porque nosotros no somos una colonia. Si nosotros hubiésemos querido ser colonia, por último, de gente decente como el Rey de España, no de cualquier pelotudo en Nueva York”.

Kaiser aseguró que de llegar a La Moneda, en Chile también se acabaría el “abuso de nuestros ciudadanos por parte de un Estado que se ha propuesto y ha logrado impedir todo tipo de actividad económica a través de los permisos”.

Asimismo, el libertario aprovechó la instancia para arremeter contra el Presidente de la República, Gabriel Boric; la candidata oficialista, Jeannette Jara; y la expresidenta, Michelle Bachelet.

