Juzgado de Garantía de Antofagasta se declara incompetente en arista del caso ProCultura y traslada la causa a Santiago

El Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente respecto de la arista Antofagasta del caso ProCultura, por lo que la causa será remitida al 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

En la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada María José Saavedra Cárdenas acogió la incidencia presentada por las defensas de los imputados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz y ordenó la remisión de antecedentes al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por estimar que corresponde a dicho tribunal el conocimiento del proceso.

Al resolver la competencia, la magistrada sostuvo que “según el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, el tribunal competente es aquel donde se dio principio de ejecución al delito”.

Y agregó que “en el caso de la distracción de fondos, este principio se ubica en el momento del desvío de los recursos de manera incompatible con el fin acordado, no en la mera omisión de restituirlos. Los hechos de la formalización muestran que los desvíos ocurrieron mediante gestiones bancarias en cuentas radicadas y administradas en la comuna de Las Condes”.

“Ni la suscripción lícita de convenios ni la recepción de fondos constituyen el principio de ejecución del delito. La ejecución se vincula al acto de disposición incompatible con el mandato fiduciario, el cual ocurrió íntegramente en la región Metropolitana”, añadió la magistrada.

Por tanto, se resuelve que:

“1.- Se acoge el incidente de incompetencia territorial por vía de declinatoria.

2.- Se declara la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta para seguir conociendo la investigación RIT 11.082-2023.

3.- Se ordena la remisión inmediata de los antecedentes al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por ser el tribunal competente donde se inició la ejecución de los ilícitos.

4.- En caso de que dicho tribunal no acepte la competencia, se tendrá por trabada la contienda ante la Corte de Apelaciones respectiva”.

PURANOTICIA