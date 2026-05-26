Dirigente de Chuquicamata descarta devolver bonos por cifras infladas en Codelco: "Legalmente no pueden obligarnos"

Encendidos están los ánimos en los trabajadores de Codelco, debido a que se afirma que tendrán que restituir parte de los bonos que recibieron por cumplir metas.

El caso se originó tras una auditoría interna que detectó una desviación de 26.875 toneladas métricas de cobre fino reportadas como producción, de las cuales 20 mil correspondían a óxidos de Chuquicamata y 6.875 a arsenito de calcio de Ministro Hales.

El director del Sindicato N° 1 de Chuquicamata, Alberto Muñoz, expresó la postura de sus asociados, quienes se han manifestado en estado de alerta y dispuestos a movilizarse.

"No vamos a devolver un puto peso. Los trabajadores no tenemos ninguna culpa (en la sobreestimación de la producción del año pasado en 27 mil toneladas descubierta por una auditoría interna)", señaló el dirigente sindical en T13 Radio.

"Legalmente no pueden obligarnos a devolver dinero. Y si nos llevan a la justicia, inmediatamente instalamos un recurso de protección", complementó.

El personero parafraseó al expresidente de la cuprífera Nelson Pizarro, quien en 2016 en un seminario señaló lo siguiente en medio de una crisis de la empresa: "No hay plata, no hay plata. Viejo, entiéndeme, no hay un puto peso".

Alberto Muñoz agregó que "tenemos derechos adquiridos. A una persona no pueden quitarle algo que es suyo después de tantos meses. De nuestros bolsillos no saldrá un peso, porque nos hemos sacado la mugre para levantar a esta empresa".

"El error de la sobreestimación es de los jefes, por eso son los altos ejecutivos los que tienen que devolver la plata, no nosotros", puntualizó.

Los bonos entregados a poco más de seis mil trabajadores de las minas Chuquicamata y Ministro Hales, y también de la casa matriz, llegaron a a 14,3 millones de dólares, los que deberían ser devueltos.

Para el dirigente, "el alto mando de Codelco es responsable de esta cifra… Se habla de que en promedio hay que devolver dos millones de pesos, pero están muy equivocados: en el caso de los obreros el bono no llegó al millón de pesos, mientras que para los supervisores o ingenieros fue de arriba de doce millones".

El sindicalista explicó que "a nosotros nos dicen lo que hay que hacer y lo hacemos, trabajando doce horas y saliendo de la casa a las cinco de la mañana… Siempre hemos defendido Codelco y queremos a la empresa. Y ahora algunos están con el diente afilado porque lo único que quieren es privatizarla, lo que rechazamos, diciendo que es ineficiente. Pero los trabajadores bajamos la tasa de accidentes y de licencias médicas y cumplimos al cien por ciento para que siga entregando recursos al país".

El representante de los mineros añadió que "hay altos mandos que se van moviendo de división en división, luego se van sabiendo todo y arman empresas externas que se ganan las licitaciones para ofrecer servicios a Codelco, donde hay un obrero por cada tres jefes… Hasta cuándo van a seguir abusando de nosotros".

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