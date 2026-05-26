Encapuchados quemaron un bus del sistema RED en las afueras de la U. de Santiago

Encapuchados quemaron un bus del sistema RED en el exterior de la Universidad de Santiago (Usach).

Este hecho se registró en la calle Matucana con Romero, durante el mediodía de este martes 26.

Cerca de 30 pasajeros fueron evacuados antes del ataque, evitando así ser heridos.

Carabineros indicó que los autores fueron un grupo de 10 a 15 sujetos que salieron del recinto educacional para manifestarse en la vía pública lanzando panfletos, para luego, rocearle acelerante a la máquina y prenderle fuego.

El general Víctor Vielma informó que "un bus de locomoción colectiva que transitaba de sur a norte por avenida Matucana, sorpresivamente fue detenido por alrededor de 10 a 15 individuos encapuchados que salieron desde calle Romero, desde el interior de la universidad. Detuvieron su marcha, hicieron descender a los pasajeros del bus, también al conductor, al mismo tiempo que rociaban con acelerantes el bus para que, una vez que ellos descendieran, encenderle fuego y este se quemara acá en el sector".

Agregó que, por orden de la Fiscalía, lo ocurrido será investigado por el OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló que “por lo que sabemos, el conductor está muy afectado (…) No solamente es la destrucción material de un bus que presta servicios y que paga toda la comunidad, sino que efectivamente es el trauma para esos pasajeros que están yendo a su lugar de trabajo, a su domicilio, que son violentados, que son obligados a bajar del bus”.

Añadió que su cartera analizará los antecedentes para ver qué pasos seguir y que “todavía hay personas que están dispuestas a hacer de todo, de todo para reivindicar ciertas causas. Efectivamente, esto es gravísimo”.

(Imagen: Radio Cooperativa)

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