Juventudes Comunistas y parlamentarios PC viajarán a Cuba con ayuda humanitaria

Las juventudes comunistas de Chile, en compañía de varios parlamentarios del partido, viajarán a Cuba con ayuda humanitaria dado el complejo momento que vive la isla debido al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

“Como jóvenes, nos mueve la solidaridad por un país que ha sufrido los estragos del bloqueo durante más de 60 años y que, durante la administración de Donald Trump, ha sido foco de toda su violencia y salvajismo imperial”, dijo a El Mercurio la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Luffin, quien viajará hasta Cuba en representación de la directiva de la colectividad.

La flotilla “Nuestra América”, una iniciativa del organismo “Internacional Progresista”, reunió a más de 400 entidades para ir a entregar ayuda humanitaria a la isla caribeña. “Llevaremos insumos médicos, alimentos y útiles escolares”, comentó.

Desde el entorno del PC señalan que a la delegación se suman los diputados Boris Barrera, Daniela Serrano, Luis Cuello y el senador Daniel Núñez, quienes estarán entre el 19 y 22 de marzo en La Habana.

“Este es un bloqueo que lleva muchas décadas, pero que hoy día se ha agudizado con un cerco que impide la llegada de combustible. Eso es un acto criminal (...) En ese contexto, me parece muy relevante estar en Cuba”, aseguró Cuello.

Cabe recordar que Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo energético ordenado por el presidente de EEUU, Donald Trump. La medida ha paralizado gravemente la economía cubana así como también ha disparado el malestar social.

(Imagen: @PrensaLatina_cu)

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