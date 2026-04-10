Juventudes Comunistas se desmarcan de ataque a ministra Lincolao, aunque dicen "entender" el descontento

A raíz de la agresión que afectó a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) salieron al paso de las críticas para descartar cualquier vínculo con los hechos.

La agrupación aseguró que no ha patrocinado ni llamado a realizar este tipo de actos, subrayando que la violencia está totalmente excluida de sus directrices políticas.

La facción juvenil del Partido Comunista (PC) fue categórica al señalar que "las acciones violentas no forman parte de la línea política de las Juventudes Comunistas de Chile ni de su expresión local en Valdivia. Las JJ.CC. no hemos convocado ni auspiciado este tipo de iniciativas".

Pese a tomar distancia del ataque, la organización abordó el malestar social en el mismo texto: "Entendemos la protesta estudiantil en el marco de la angustia y descontento que han generado los anuncios del nuevo gobierno en la gran mayoría de la población. Hoy el foco debe estar en el trasfondo y en cómo las políticas públicas instaladas por el actual gobierno han afectado y afectarán al pueblo de Chile".

El escrito de la colectividad dedica su tercer apartado a exigir que el Ejecutivo preste atención a las peticiones ciudadanas. Asimismo, en la cuarta sección del documento, la agrupación demanda que no se apliquen castigos a los alumnos involucrados sin que exista un debido proceso de por medio.

Horas más tarde, la directiva del Partido Comunista compartió un registro audiovisual protagonizado por la presidenta de las JJ.CC., Catalina Lufin.

Durante su intervención en cámara, la dirigenta reforzó la postura de la tienda política argumentando que "la violencia no forma parte de la línea política de las Juventudes Comunistas de Chile y entendemos la manifestación social como una muestra del descontento y de la preocupación que han generado las medidas de recortes a beneficios, y a los distintos anuncios que ha hecho José Antonio Kast. Creemos que no hay que disfrazar en un hecho aislado el trasfondo de la preocupación de las familias trabajadoras del país".

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