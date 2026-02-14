Justicia Argentina retira condición de refugiado a Galvarino Apablaza y reactiva extradición

Los tribunales de segunda instancia de Argentina resolvieron retirar la calidad de refugiado al exfrentista Galvarino Apablaza Guerra, conocido como “comandante Salvador”, requerido por la justicia chilena como autor intelectual del homicidio del senador UDI Jaime Guzmán Errázuriz y del secuestro de Cristián Edwards, hechos ocurridos en 1991.

Según informó El Mercurio, la decisión ya habría sido comunicada a la Cancillería chilena y a la Policía de Investigaciones (PDI). Si bien el fallo aún es susceptible de ser recurrido, permitiría reactivar el proceso de extradición, el cual permanecía congelado desde que Apablaza obtuvo refugio en 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Cabe recordar que durante la administración del expresidente Mauricio Macri, se le retiró inicialmente el estatus de refugiado, decisión que posteriormente fue revertida por la defensa mediante una apelación ante tribunales argentinos. Ahora, este nuevo pronunciamiento judicial vuelve a poner en suspenso su permanencia protegida en ese país.

Consultado por la resolución, el abogado defensor en Chile de Apablaza, Alberto Espinoza, sostuvo que “mientras el fallo no esté firme y ejecutoriado, el señor Apablaza mantiene vigente su condición de refugiado”, precisando además que la sentencia puede ser recurrida ante la Corte Suprema de Argentina.

Desde la parte querellante, el abogado Pablo Toloza, representante de la familia Guzmán, señaló que, de confirmarse la decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativa Federal, se podría concretar la extradición decretada el 14 de septiembre de 2010 por la Corte Suprema argentina. “Este ha sido un largo proceso y hemos insistido permanentemente en la búsqueda de justicia para Jaime Guzmán, asesinado el 1 de abril de 1991 por terroristas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez”, afirmó.

PURANOTICIA