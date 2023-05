Juan Sutil se querellará contra Diego Ibáñez tras acusarlo de "pasar un par de millones" a diputados: "Tendrá que pagar consecuencias"

El candidato de Renovación Nacional (RN) al Consejo Constitucional en representación de la región de O'Higgins, y ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil Servoin, anunció la presentación de una querella en contra del diputado de Convergencia Social (CS) por Valparaíso, Diego Ibáñez Cotroneo.

Esto, a raíz de una entrevista televisiva con 24 Horas, donde el parlamentario del Distrito 6 señaló que Juan Sutil "ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos, que después en las comisiones votan a favor de las AFP o en contra de la democratización al derecho al agua. Son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución".

De igual forma, el también presidente de CS continuó indicando que "tú te metes a la página del Servel, ves aportes a los candidatos y ves cuánto, $1 millón, $2 millones, $8 millones, les pasa un empresario a un candidato. Y ese empresario defiende una posición política y esto es como la teoría de la conspiración. Luego el parlamentario vota de una manera en la Comisión de Trabajo, en la de Hacienda, contra la reforma tributaria, que es misteriosamente la posición que el financista tenía".

Tras estas graves declaraciones, que incluso pueden dar cuenta de un delito de cohecho, el ex líder de los empresarios manifestó que "he tenido ataques de todo tipo, partiendo por el diputado Ibáñez, que en un programa, gratuitamente, falta a la verdad y me acusa de haber entregado dineros a diputados de la nación".

Ante esto, el aspirante a redactar una nueva propuesta de Constitución anunció que las acciones judiciales que interpondrá "están en manos de dos abogados, que están estudiando los antecedentes. Nosotros nos vamos a querellar probablemente esta semana o a más tardar la próxima".

En ese sentido, Sutil prosiguió explicando que "me voy a querellar porque no tengo por qué aceptar que un Diputado falte a la verdad de esa forma. Si tú te fijas en la entrevista que le hace Iván Núñez, le da la oportunidad a éste de retractarse en dos oportunidades, y él recula y dice que efectivamente esto es a través del Servel".

Durante la entrevista, Ibáñez nombró a tres parlamentarios de Chile Vamos: Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri (ambos de la UDI), además de Diego Schalper (de RN). Al respecto, Sutil dijo que "menciona diputados que no he apoyado nunca, ni a través del Servel ni nunca, ni siquiera con un llamado por teléfono. Él falta a la verdad doblemente".

Por ello, adelantó que "yo voy a ir a todas las consecuencias, me parece que el diputado Ibáñez denigra la política". De igual forma, dijo que "la política no se hace desde una trinchera y disparando a la bandada. Yo no reviso muchos las redes sociales, pero las hice revisar y en general lo hacen bien papilla a este señor Ibáñez por mentiroso y por faltar a la verdad. Va a tener que pagar sus consecuencias".

PURANOTICIA