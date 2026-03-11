Click acá para ir directamente al contenido
Jóvenes se manifestaron en las afueras del liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa previo a visita del Presidente Kast

El grupo de personas portaba pancartas con consignas como “Fuera Kast”. “Opinión libre” y "No al Fascismo", lo que motivó la presencia de Carabineros en el lugar.

Miércoles 11 de marzo de 2026 17:39
La visita del Presidente José Antonio Kast al Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, ha estado precedida por un ambiente de tensión.

El Mandatario tiene previsto llegar al establecimiento acompañado por la ministra de Educación, María Paz Arzola, para destacar los buenos resultados obtenidos en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Sin embargo, en el frontis del recinto se registraron manifestaciones estudiantiles. Jóvenes portaban pancartas con consignas como "Fuera Kast", "Opinión libre" y "No al Fascismo", lo que motivó la presencia de Carabineros en el lugar.

Algunos asistentes denunciaron que habrían recibido advertencias de parte de las autoridades del liceo para que no protestaran, aunque esa versión aún no ha sido confirmada.

IMÁGENES:

