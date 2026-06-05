Joven permanece en riesgo vital tras ser baleado dentro de su vehículo en Colina

Un joven de 20 años resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos por desconocidos mientras se encontraba a bordo de un vehículo en la comuna de Colina, Región Metropolitana. La víctima permanece en riesgo vital internada en el Hospital San José.

El hecho ocurrió durante la noche de este jueves en calle Rebeca Olivares, donde el conductor recibió múltiples impactos balísticos por parte de un atacante que posteriormente huyó del lugar.

"Estaríamos hablando de un delito de homicidio, por ahora en grado de desarrollo frustrado. Habría sido una sola persona la que disparó alrededor de 20 balazos", relató el fiscal Felipe Olivarí de la Fiscalía Centro Norte.

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja para esclarecer la dinámica del ataque e identificar al responsable.

El subcomisario BH Sebastián Rojas agregó que “la víctima se encontraba al interior de su vehículo cuando recibió diversos impactos balísticos desde una distancia aproximada de unos 25 metros".

Hasta el momento, no se han informado detenciones relacionadas con el caso, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias y el móvil del ataque.

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