Joven de 23 años muere baleado durante asalto a la casa de su familia en Huechuraba

Un grupo de delincuentes ingresó de madrugada a un domicilio familiar. La víctima habría opuesto resistencia y recibió un disparo en el tórax que le causó la muerte.
Un joven de 23 años fue asesinado de un disparo por desconocidos que durante la madrugada asaltaron un domicilio en la comuna de Huechuraba.
De acuerdo a los antecedentes preliminares, los hechos ocurrieron a las 4:30 horas en una vivienda ubicada en la intersección de calles Lipana con Chequena.
Hasta este lugar llegaron delincuentes en dos vehículos, ingresaron a la vivienda y en el segundo piso se encontraron con la víctima.
El joven habría opuesto resistencia al asalto y los antisociales le dispararon en el tórax, provocándole la muerte en el mismo lugar.
Según se informó, en el inmueble viven un matrimonio y sus dos hijos: un adolescente de 18 y el joven de 23 que resultó fallecido.
El robo con homicidio fue informado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que instruyó una serie de primeras diligencias en el lugar.
PURANOTICIA