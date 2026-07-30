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Joven de 23 años muere baleado durante asalto a la casa de su familia en Huechuraba

Joven de 23 años muere baleado durante asalto a la casa de su familia en Huechuraba

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Un grupo de delincuentes ingresó de madrugada a un domicilio familiar. La víctima habría opuesto resistencia y recibió un disparo en el tórax que le causó la muerte.

Joven de 23 años muere baleado durante asalto a la casa de su familia en Huechuraba
Jueves 30 de julio de 2026 08:20
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Un joven de 23 años fue asesinado de un disparo por desconocidos que durante la madrugada asaltaron un domicilio en la comuna de Huechuraba.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, los hechos ocurrieron a las 4:30 horas en una vivienda ubicada en la intersección de calles Lipana con Chequena.

Hasta este lugar llegaron delincuentes en dos vehículos, ingresaron a la vivienda y en el segundo piso se encontraron con la víctima.

El joven habría opuesto resistencia al asalto y los antisociales le dispararon en el tórax, provocándole la muerte en el mismo lugar.

Según se informó, en el inmueble viven un matrimonio y sus dos hijos: un adolescente de 18 y el joven de 23 que resultó fallecido.

El robo con homicidio fue informado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que instruyó una serie de primeras diligencias en el lugar.

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