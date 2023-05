José Antonio revela detalles de llamado telefónico con Presidente Gabriel Boric en los últimos días

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, reveló que ha hablado con el Presidente Gabriel Boric en los últimos días y valoró el llamado del mandatario a no repetir los errores del proceso constituyente anterior.

En entrevista con La Tercera, se le consultó por este llamado y si cree que Boric aprendió de ese fracaso, a lo que Kast respondió que "eso lo va a decir el tiempo. Porque el Presidente en varias ocasiones ha hecho planteamientos que van en la línea correcta. El problema es que lo que podría darse es que después en sus círculos cercanos haya discusiones que lo hacen cambiar de opinión. Valoro las palabras del Presidente del día domingo".

Requerido si le cree al mandatario, contestó que "aquí lo que hemos aprendido es que hay que esperar a ver si los dichos se condicen con los hechos". También se le preguntó si ha hablado con el Presidente en estos días, a lo cual señaló que sí y que él lo llamó.

Kast no reveló el contenido: "No, no... diré que siempre valoro las conversaciones y valoro la actitud de comunicarse. Solo eso. Siempre es positivo el diálogo. Pero vuelvo a reiterar, requerimos ver cómo esto se desarrolla en el tiempo. O sea, si se imponen en este caso los dichos del Presidente o la actitud de algunos ministros".

Requerido si "van a pasar la máquina" en el Consejo Constituyente, donde los republicanos tienen al menos el quórum para vetar, contestó que "nosotros esperamos que esto sea más allá de nuestra mayoría. Esperamos que esto sea de verdad una propuesta que deje conforme a la mayoría de los chilenos, no a la mayoría del Partido Republicano".

"Por eso es nuestra responsabilidad tan grande y así lo asumimos. Tenemos claro que tenemos una mayor responsabilidad que aquellos que sacaron menos votos. Pero si otros hubieran sacado más votos jamás les habríamos dicho ‘ahora los vamos a ver, ahora vamos a ver qué es lo que hacen’...", añadió.

Acerca de los 12 bordes constitucionales, señaló que "nosotros somos respetuosos de la ley, de la Constitución. Participamos en un proceso que tenía ciertas bases. Nunca dijimos que íbamos a romper eso. Lo que sí, le vamos a dar contenido".

Además, consultado si se siente más cerca de La Moneda después del resultado del domingo 7, aseguró que "no se me va la vida", y que "yo creo que la derecha está más cerca de llegar a La Moneda, y si es un republicano, feliz".

Finalmente, dijo que "a mí me encantaría competir de nuevo. Sería un honor para mí poder ser Presidente de la República, pero no se me va la vida y creo que falta mucho tiempo. Lo importante es hacer bien las cosas en cada tiempo que corresponda. Nosotros hemos hecho bien las cosas hasta ahora, y si eso se mantiene así, claro, tengo una posibilidad mayor de ser candidato".

PURANOTICIA