José Antonio Kast y Javier Milei sellan reunión clave en la Casa Rosada con amplia agenda bilateral

El encuentro, marcado por un carácter reservado y una extensa sesión de trabajo con altas autoridades de ambos países, dio inicio a la jornada oficial en Buenos Aires. Tras la cita, el mandatario chileno continuará su agenda con una declaración en la embajada.
Un encuentro de carácter reservado en la sede de gobierno argentina, la Casa Rosada, marcó el inicio de la jornada para los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast. La cita comenzó tras los correspondientes honores de la guardia de palacio y un afectuoso saludo entre ambos jefes de Estado en la capital bonaerense.
El cronograma de la visita oficial estableció que, posterior a una conversación inicial de protocolo, se procediera a la presentación formal de las comitivas. Este paso dio lugar a una sesión de trabajo extendida, en la que participaron secretarios de Estado, asesores técnicos y el representante diplomático chileno en Buenos Aires, el embajador Gonzalo Uriarte.
En representación del gabinete del país vecino, estuvieron presentes figuras clave como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. A ellos se sumaron el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. La delegación argentina se completó con la asistencia de altos cargos como Daniel González, Carlos Frugoni, Fernando Brun y Juan Navarro, junto a otros personeros de la administración.
Una vez finalizados los compromisos en el palacio de gobierno, el mandatario chileno se trasladará a la embajada de Chile en la ciudad trasandina. Allí, emitirá una declaración ante los medios de comunicación y atenderá dos consultas sobre temas de contingencia. Inmediatamente después, emprenderá el vuelo de regreso a territorio nacional para encabezar, a las 17:00 horas en la comuna de El Bosque, la ceremonia de presentación de la nueva aeronave “Newen”, equipo desarrollado íntegramente por la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER).
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