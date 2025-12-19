José Antonio Kast se reúnirá nuevamente con Eduardo Frei en medio de proceso disciplinario en la Democracia Cristiana

La tarde de este viernes, el presidente electo José Antonio Kast se reunirá nuevamente con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en medio del proceso disciplinario que inició la Democracia Cristiana (DC) en contra del exmandatario por su reunión del 25 de noviembre pasado con el republicano.

La Oficina del Presidente Electo (OPE), la estructura que lo acompañará hasta que asuma en marzo, confirmó que Kast realizará una nueva visita a la casa de Frei en calle Baztán en Las Condes, a las 16:00 horas de este viernes.

Aunque no se dio a conocer el motivo específico de esta nueva cita, se indicó que al finalizar el Presidente electo realizará un punto de prensa para explicar los alcances de la reunión.

Tras la polémica cita que ambos sostuvieron en la casa del exmandatario DC con antelación al balotaje, el Tribunal Supremo de la DC decidió suspender la militancia de Frei Ruiz-Tagle.

El encuentro generó profunda molestia en la directiva de la DC, encabezada por el senador Francisco Huenchumilla, ya que el partido era parte de la coalición que apoyaba la opción de Jeannette Jara.

Frei fue denunciado al Tribunal Supremo, donde la directiva DC argumentó que el expresidente ya se había desmarcado anteriormente de los lineamientos de la colectividad, como cuando estuvo por el “Rechazo” y el “A favor” en los plebiscitos constitucionales de 2022 y 2023, respectivamente.

Tras esto, la instancia decidió abrir una causa contra el exjefe de Estado y suspender su militancia en el partido.

El miércoles, el hijo de Eduardo Frei Montalva, fundador de la DC, presentó sus descargos al TS, donde pidió que se declare la inhabilidad de miembros del organismo disciplinario que firman la acusación por prejuzgamiento, además de solicitar que se alce la medida preventiva de suspensión de militancia.

Respecto a la acusación por su reunión con Kast, Frei sostuvo que “me solicitaron una audiencia en mi domicilio particular y consideré que no tenía motivos para rechazar. Esta acusación así presentada afecta el derecho a la libertad de acción en el ámbito privado, por cuanto, cada militante mantiene su derecho a actuar libremente”.

