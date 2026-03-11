José Antonio Kast renuncia al Partido Republicano horas antes de asumir la Presidencia

El mandatario electo José Antonio Kast renunció a su militancia en el Partido Republicano poco antes de asumir la Presidencia de la República.

La decisión fue informada por Kast al Servicio Electoral (Servel) durante la mañana de este miércoles, previo a la ceremonia de cambio de mando en el Congreso.

"Vengo en renunciar al Partido Político Republicano de Chile, al cual me encuentro inscrito en sus registros", señala el mensaje de Kast al Servel.

En el último debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Kast adelantó su decisión de dejar el partido.

En esa oportunidad señaló que dejaría la militancia en caso de ser elegio, "porque voy a representar a Chile entero, sean militantes de mi partido, de cualquiera, incluso a los del Partido Comunista".

Aunque no es obligación, lo mismo hicieron Patricio Aylwin a la DC en 1990 y Sebastián Piñera a RN en 2010.

PURANOTICIA