Jorge Quiroz confirma ajuste fiscal por US$6.000 millones tras déficit récord

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó un recorte fiscal total de US$6.000 millones luego de conocerse que el déficit estructural alcanzó el 3,6% en 2025, una cifra que encendió las alarmas sobre el estado de las finanzas públicas del país.

En entrevista con El Mercurio, Quiroz calificó la situación como “preocupante”, señalando que el escenario fiscal es más complejo de lo esperado y que obliga a adoptar medidas relevantes y urgentes para reordenar el gasto del Estado.

El economista explicó que el plan considera un ajuste de al menos US$3.000 millones durante el primer año, asegurando que es la única vía viable para recuperar el equilibrio fiscal en el corto plazo. Para ello, adelantó que se pondrá énfasis en austeridad, control del gasto, combate a abusos y mayores eficiencias.

El déficit conocido corresponde al tercer incumplimiento consecutivo de la regla fiscal durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, hecho que, según Quiroz, confirma plenamente el diagnóstico que su equipo había advertido con anterioridad.

Finalmente, el futuro ministro sostuvo que la corrección fiscal será un proceso gradual, pero firme. “Los cerros se suben metro a metro”, afirmó, asegurando que con disciplina, dedicación y eficiencia, el país logrará superar el complejo escenario económico y recuperar la estabilidad de las cuentas públicas.

