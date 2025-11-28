Johannes Kaiser no descarta ser ministro de José Antonio Kast "si sirve al proyecto" de su partido

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, no descartó ser ministro de un eventual gobierno de José Antonio Kast, aunque aclaró que su partido no se transformará “en apéndice del Partido Republicano”.

"Nosotros respaldamos la candidatura de José Antonio Kast de manera irrestricta, eso no significa que nosotros nos transformemos en apéndice del Partido Republicano", declaró el diputado Kaiser en entrevista con TVN.

Consultado por eventual gobierno de Kast, el rol del PNL y una posible mirada a ser ministro: "Si me gustaría o no, la verdad es que no lo sé, no he sido nunca ministro, así que como no he sido ministro, no le puedo responder a esa pregunta específica. Evidentemente que si sirve al proyecto político que estamos representando estaría interesado, si no sirve, no".

“Esperamos que sea Kast presidente electo y que tenga las facultades también de negociar. Cuando sea el caso, él tomará entonces las decisiones que corresponda en materia de colaboración o no, y nosotros las nuestras, porque esa es la libertad que tenemos gracias a Dios en un sistema democrático", agregó Kaiser.

Y sobre un eventual gobierno de Jeannette Jara, Kaiser respondió de manera irónica: "En primer lugar, bajando de peso, porque probablemente haya menos que comer".

Ante el escenario de un eventual estallido social, como ocurrió en 2019, si es que gana Kast, aseguró que "es mucho más probable que José Antonio Kast mantenga la institucionalidad a que Jara, que es del sector que está poniendo en riesgo esa institucionalidad, la mantenga si llega al poder".

Finalmente, consignó que "nos vamos a ver, por supuesto, como una oposición muy atenta de que la institucionalidad no sea subvertida por un partido que se dedica a la subversión de la institucionalidad".

