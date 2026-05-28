Johannes Kaiser confirma que la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau "va sí o sí"

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, confirmó que presentarán la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En conversación con radio Infinita, el exdiputado manifestó que "nosotros vamos a presentar la acusación llueva o truene. Respecto de lo que es el trabajo técnico, es un tema que tienen que ver los comités, yo espero por supuesto que presentemos un texto conjunto" con el Partido Republicano, mencionó.

"La acusación constitucional va sí o sí, nos comprometimos en esta materia. Somos un partido serio, esta es una iniciativa que nace de nuestros parlamentarios que quieren cumplir con lo que es su obligación", indicó.

El timonel del PNL acusó que "aquí el antiguo Gobierno ha armado una tremenda ofensiva comunicacional para tratar de tapar el desastre. Pero mientras más se escarba peor se vuelve".

"Yo de la de la izquierda chilena ya no espero mucho, especialmente en estas materias, porque les da lo mismo cuando uno de los suyos deja la tendalada", añadió.

En ese sentido, manifestó que "es increíble, ya no sé si puedo decir loable, pero es bastante impresionante los niveles de lealtad que se tienen el uno al otro, ante la comisión de algún desastre".

"Yo no podría salir a defender a un ministro de mi sector que se pega un chistecito de la magnitud que se pegó el ministro Grau", cerró Kaiser.

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