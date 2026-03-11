Jiles vs. Alessandri: la Cámara de Diputados define este 11 de marzo su presidencia en medio de tensión por el pacto oficialista

La elección entre Pamela Jiles (PDG) y Jorge Alessandri (UDI) para la presidencia de la mesa marcará hoy la instalación de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El acuerdo entre la izquierda, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente establece que Jiles se quede con la presidencia en 2026, junto al PPD y PS en las vicepresidencias.

En los años siguientes, la presidencia será ocupada por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista en 2028 y el PDG nuevamente en 2029.

Sin embargo, desde Chile Vamos afirman que no toda bancada del PDG respaldará este pacto y apoyarían la candidatura de Alessandri.

Conforme al programa fijado, la ceremonia de instalación se iniciará a las 9:00 horas. El secretario general Miguel Landeros tomará juramento o promesa al presidente provisional, diputado Raúl Soto, quien tras responder afirmativamente, ocupará la testera.

Luego, el secretario dará lectura a la lista de diputados/as electos/as, por distrito, según los oficios y comunicaciones del Tribunal Calificador de Elecciones.

Seguidamente, el secretario llamará, individualmente, a las y los 154 legisladores restantes, por orden alfabético, con el objeto que presten juramento ante el presidente provisional.

A continuación, se procederá a la elección, por mayoría absoluta, de la mesa de la Cámara, en forma simultánea y con votación electrónica.

De no alcanzarse el quórum requerido, en cualquiera de las elecciones, se repetirá la votación, limitándose a quienes obtengan las más altas mayorías. En este evento, se resolverá por simple mayoría. En caso de empate, se decidirá por sorteo mediante tómbola.

Resuelta la elección, el o la presidenta electa de la Cámara entregará su discurso, para finalmente declarar instalada la Corporación por el Período Legislativo 2026 – 2030.

