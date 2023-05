Jiles por interpelación a ministra del Interior: "Veremos cómo se va a comer con papas fritas a Longton"

La diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista (PH), abordó la interpelación que realizará la Cámara de Diputados en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

A partir de las 15:00 horas de este martes, la secretaria de Estado comparecerá ante la Sala para abordar las preguntas que le hará el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, quien adelantó que estarán centradas en seguridad, crimen organizado, migración y la situación en la provincia de Arauco y La Araucanía.

En la antesala al interrogatorio, Jiles aseguró que "veremos cómo la ministra se va a comer con papas fritas al diputado Longton, como hace un par de chalas con el diputado Longton".

"Ella tiene una superioridad política respecto del diputado, por lo tanto, no se entiende por qué RN expone a Longton a esta situación”, agregó la legisladora, quien ha criticado al Gobierno en reiteradas ocasiones.

Este lunes, Longton adelantó que "las preguntas tienen que ver principalmente con lo que está pasando en el país respecto a las cifras. Vivimos una oleada de delitos violentos, de los cuales no se tiene precedentes. Este año es probable que se venga peor que el año pasado, y creemos que el Gobierno ha tenido una inmovilidad evidente, que tiene que ver principalmente por la poca convicción que tienen en abordar los temas de seguridad".

De todas formas, el legislador RN se desmarcó que lo dicho por el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aseveró que la interpelación puede ser una apertura a una acusación constitucional.

"Yo considero que no es un paso previo. No es así, no es requisito, es una herramienta más, si perjuicio de que el día de mañana, si obviamente la ministra comete una infracción a la Constitución y a las leyes, se pueda configurar una acusación constitucional. Nosotros lo evaluaremos en su mérito", consignó.

