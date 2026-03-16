Jefes de bancada de la oposición en el Senado acusan que el gobierno "insinúa" eliminar el Mepco

Los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se reunieron con los jefes de bancada de la oposición en el Senado, Juan Luis Castro (PS), Diego Ibáñez (FA), Yasna Provoste (DC), Loreto Carvajal (PPD) y Claudia Pascual (PC).

Tras la cita, los parlamentarios acusaron que el gobierno "insinúa" eliminar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (Mepco).

Castro señaló que desde el Ejecutivo les anunciaron un proyecto de ley "que quiere enviar a la brevedad, que permita ir en apoyo para no modificar las condiciones del alza de precio que viene necesariamente, y que puede ser en un solo acto si no hay Mepco por medio, o puede ser diferido, porque estas son mitigaciones que aplanan solamente el momento en que llega el alza, que va a llegar, de todas maneras, pero que puede ser modificado a través de un proyecto de ley".

Por su parte, la senadora Carvajal manifestó que el encuentro fue "bastante decepcionante" y argumentó que "no hay una, diría yo, una fórmula distinta más que incluso insinuar el terminar con el Mepco y solo mantener los recursos disponibles o que se pudieran recaudar para frenar el alza del kerosene en el transporte público".

“No estamos disponibles para entregar un cheque en blanco si no hay un contexto y un diagnóstico general respecto de la caja fiscal. Si se quiere contar con la disposición que tenemos de avanzar en lo legislativo, no podemos entender que se nos proponga un proyecto que pretenda ingresar mañana con discusión inmediata, cuando la constitución de las comisiones todavía está pendiente, que no se nos diga, por una parte, que queremos reactivar la economía, aumentar la posibilidad de recursos y, por otro lado, disminuir impuestos. Creo que hay una dicotomía allí bien brutal”, manifestó.

En tanto, Provoste mencionó que el Gobierno "nos ha anunciado que va a mandar el día de mañana un proyecto con discusión inmediata para que frente a esta crisis internacional, respecto de una guerra de la cual nosotros no somos parte, pero que hoy día los impactos de esta guerra la van a tener que enfrentar cada una de las familias de los chilenos y chilenas por sí mismos".

"Lo que ha señalado el gobierno es que ellos no están en condiciones de mantener la estabilización del precio de combustible como lo hemos hecho tradicionalmente hace ya largas décadas en nuestro país", agregó.

Por su parte, el ministro Quiroz aseguró que "los mecanismos que tenemos en Chile para hacer que el alza se traspase de forma retardada al mercado interno nos van a hacer que la próxima semana empecemos a gastar 120 millones de dólares por semana".

Junto con ello, el jefe de la billetera fiscal dijo que "si no se logra aprobar un proyecto que le logre inyectar recursos a esto, el jueves viene una alza de la parafina y respecto de eso no hay nada que hacer porque el fondo tiene 5 millones de dólares. El fondo se acabó, no existe. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para aportar recursos".

En cuanto a la posibilidad de eliminar el Mepco, Quiroz sostuvo que "todavía no hay ningún proyecto. Hemos escuchado, tenemos los datos y ahora nos vamos a trabajar".

PURANOTICIA