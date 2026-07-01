Jefe de "Topos Chile" insiste en hostigamiento de militares en Venezuela: "Hay una paranoia respecto a quiénes somos"

Francisco Lermanda relató los constantes controles que enfrentan los rescatistas y confirmó que no han tenido comunicación con el Gobierno chileno.
Francisco Lermanda, líder del grupo de rescatistas “Topos Chile” que se encuentra trabajando en Venezuela, insistió en que han sido hostigados por militares de aquel país y confirmó que el Gobierno chileno no ha tenido ningún contacto con ellos.
“Este tema no es solamente con nosotros, no es ni con los chilenos, ni con los Topos, es con todos. Ayer hubo un conflicto bastante complejo con la Fuerza Aérea de Francia. En algún minuto los mismos rescatistas de Estados Unidos se agarraron y se enfrascaron ahí en una discusión precisamente con Diosdado Cabello", relató en entrevista con radio Universo.
Añadió que "uno no llega a solamente trabajar con una estructura colapsada. Lo colapsado está todo, desde el gobierno, los policías, los bomberos, la misma gente, la misma población venezolana también colapsan emocionalmente”.
“De ahí en más podemos esperar, y así lo hacemos siempre en los distintos terremotos que vamos, actitudes o situaciones que de verdad se vuelven un poquito complejas y atrasan de alguna forma los trabajos que se están haciendo", añadió Lermanda.
El líder de “Topos Chile” contó que han sido sometidos a "incesantes controles, según ellos son controles asociados a la delincuencia, migratorio y cosas por el estilo, y que el pasaporte o el DNI lo piden el militar que llega, digamos. Nosotros tenemos un edificio donde estamos trabajando 200 rescatistas, por ejemplo, 400 voluntarios, y hay 160 militares, y militares que están parados ahí con el fusil en la mano".
"Hay una paranoia respecto a quiénes somos, por qué estamos, no podían entender por qué éramos voluntarios de una ONG, que no nos pagaba nadie, que llegábamos nosotros con nuestros propios recursos (...) Hablaron del espionaje, hablaron de varias cosas", contó.
Agregó que en varias las ocasiones se han entorpecido las labores de búsqueda por intervención de militares venezolanos. "Toda persona que no está en sintonía con un rescate pone en riesgo la operación y, por cierto, las víctimas (...) Todo aquel que no está en el proceso y que no está bien concientizado en el tema, obstaculiza", aseguró.
Sobre el desconocimiento de Cancillería sobre estos incidentes, comentó que "primero, el Gobierno de Chile no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, la relación incluso del día a día no es buena, también con otros gobiernos que también están en la misma condición. Ahora, yo siento que el Gobierno de Chile probablemente de alguna forma son políticamente correctos frente a estas situaciones".
"Nosotros somos ONG, no dependemos del Gobierno, de este ni de otros gobiernos en Chile, por lo tanto, tampoco esperamos mucho", aseguró.
Consultado si su organismo tiene relación con el Ejecutivo, comentó que "la verdad que antes de salir le informamos al Gobierno de Chile, de ahí nos pelotearon (...) Más que pedir permiso, avisamos, 'oye saben que vamos saliendo tantas personas y vamos saliendo en estas condiciones y vamos a estar trabajando en tal y tal sector'".
"Pero desde ahí en adelante yo no he tenido otra llamada como medio de comunicación de parte del Gobierno, o de parte de alguna organización del Estado como Senapred, u otro", aseguró.
(Imagen: Instagram Topos Chile)
PURANOTICIA