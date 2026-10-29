Jefe de bancada del PDG apunta contra el Gobierno por "trasladar" responsabilidad de la rebaja de condenas al Congreso

El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, abordó el actuar del Gobierno tras la polémica por la rebaja de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y acusó al Ejecutivo de trasladar la responsabilidad al Poder Legislativo.

En conversación con Cooperativa, el diputado afirmó que "el Ejecutivo nos está traspasando la carga a nosotros en el Legislativo para ocupar una herramienta que creo que no debería utilizarse en este sentido".

"En lo comunicacional y en lo político, creo que, evidentemente, este Gobierno defraudó a sus votantes, entendiendo que dijeron que siempre iban a estar del lado de las víctimas. Creo que deberían haber agotado todas las instancias antes de conceder -o que les obligaran a conceder- rebaja a violadores y abusadores de niños", subrayó.

Además, el parlamentario dijo no estar de acuerdo en una acusación constitucional contra Rabat, "con los antecedentes que tengo hasta ahora". Pese a ello, manifestó que el titular de Justicia "actuó bajo las facultades", pero de modo "equivocado, errado".

En cuanto a la postura del PDG ante el libelo, Valenzuela señaló que "cuando hay mucha controversia -como intuyo que va a ocurrir en este caso-, lo que termina ocurriendo es que impera la libertad de acción, dado, además, que cada diputado tiene que votar en conciencia".

Por otro lado, indicó que el Congreso debe legislar y crear una "ley perfecta" para que condenados por delitos sexuales contra menores no puedan acceder a una rebaja en su pena.

"Tenemos que enfocarnos en hacer esta ley perfecta y cerrar esta brecha más que estar tratando de preocupar de derribar a un ministro. (La permanencia de Rabat) es una decisión del Presidente y él tendrá que pagar los costos comunicacionales. Creo que como otro poder del Estado deberíamos estar conociendo para cerrar esta brecha lo antes posible", recalcó.

PURANOTICIA