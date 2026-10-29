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Jefe de bancada del PDG apunta contra el Gobierno por "trasladar" responsabilidad de la rebaja de condenas al Congreso

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El diputado Juan Marcelo Valenzuela cuestionó al Ejecutivo por su manejo de la polémica rebaja de condenas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes,

Jefe de bancada del PDG apunta contra el Gobierno por "trasladar" responsabilidad de la rebaja de condenas al Congreso
Jueves 29 de octubre de 2026 15:48
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El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, abordó el actuar del Gobierno tras la polémica por la rebaja de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y acusó al Ejecutivo de trasladar la responsabilidad al Poder Legislativo.

En conversación con Cooperativa, el diputado afirmó que "el Ejecutivo nos está traspasando la carga a nosotros en el Legislativo para ocupar una herramienta que creo que no debería utilizarse en este sentido".

"En lo comunicacional y en lo político, creo que, evidentemente, este Gobierno defraudó a sus votantes, entendiendo que dijeron que siempre iban a estar del lado de las víctimas. Creo que deberían haber agotado todas las instancias antes de conceder -o que les obligaran a conceder- rebaja a violadores y abusadores de niños", subrayó.

Además, el parlamentario dijo no estar de acuerdo en una acusación constitucional contra Rabat, "con los antecedentes que tengo hasta ahora". Pese a ello, manifestó que el titular de Justicia "actuó bajo las facultades", pero de modo "equivocado, errado".

En cuanto a la postura del PDG ante el libelo, Valenzuela señaló que "cuando hay mucha controversia -como intuyo que va a ocurrir en este caso-, lo que termina ocurriendo es que impera la libertad de acción, dado, además, que cada diputado tiene que votar en conciencia".

Por otro lado, indicó que el Congreso debe legislar y crear una "ley perfecta" para que condenados por delitos sexuales contra menores no puedan acceder a una rebaja en su pena.

"Tenemos que enfocarnos en hacer esta ley perfecta y cerrar esta brecha más que estar tratando de preocupar de derribar a un ministro. (La permanencia de Rabat) es una decisión del Presidente y él tendrá que pagar los costos comunicacionales. Creo que como otro poder del Estado deberíamos estar conociendo para cerrar esta brecha lo antes posible", recalcó.

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