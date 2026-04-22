Jefe de bancada de la DC advierte que "estamos bastante desacuerdo" con algunos aspectos del plan de Reconstrucción

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, aseguró que su partido está “bastante en desacuerdo” con algunos aspectos del plan de Reconstrucción Nacional que el Gobierno ingresará este miércoles al Congreso.

Durante una entrevista concedida a La Tercera, el parlamentario profundizó en las razones de este rechazo inicial. “Estamos bastante en desacuerdo con algunos aspectos que nos parecen clave. Que exista invariabilidad tributaria por 25 años nos parece que en realidad es algo que no podría suceder, porque va a impedir que los siguientes presidentes, casi los cinco siguientes presidentes, puedan tomar decisiones en materia tributaria”, argumentó.

Sumado a lo anterior, el legislador cuestionó la estructura de la propuesta gubernamental, señalando que “por otro lado, una ley miscelánea donde incorpora distintos aspectos y no exclusivamente aspectos tributarios, casi disfrazando una reforma constitucional por reconstrucción, en realidad es algo que no nos parece en la forma”.

Al ser consultado respecto a si los diputados falangistas respaldarán la idea de legislar, Díaz dejó la puerta abierta a una evaluación posterior. “Dependiendo de cómo el proyecto se ingrese, las características que tenga, los bordes que tenga, las limitaciones que incorpore, evidentemente que nuestra decisión puede variar con proyecto en mano”, precisó.

En esa misma línea, el representante de la DC adelantó los pasos a seguir por su comité parlamentario: “Luego de ingresar el proyecto nuevamente nos vamos a reunir (la bancada) para empezar a desmenuzarlo y también ver estos puntos rojos que nosotros hemos puesto en los bordes de lo que conocemos”.

La ausencia de un diálogo previo por parte del Ejecutivo es, según el jefe de los diputados democratacristianos, el principal motivo detrás de la visión crítica que mantiene la tienda política antes de que el texto inicie su tramitación en el Parlamento, ya que no hubo un trabajo prelegislativo conjunto.

Pese a este escenario, el congresista subrayó la disposición a conversar con las autoridades correspondientes. “La discusión se va a basar en lo que hoy conocemos, pero tampoco descartamos la posibilidad de reunirnos con el ministro de Hacienda y con el ministro del Interior para poder tener una claridad respecto de cuáles son los aspectos e indicaciones que la Democracia Cristiana y la bancada de diputados va a realizar respecto de este proyecto”, recalcó.

Asimismo, advirtió sobre posibles conflictos legales en el articulado, manifestando que “mientras la bancada no tenga detalles de la manera en cómo viene este proyecto de ley, evidentemente que de lo que se conoce vamos a tener aprensiones y esas aprensiones, bajo nuestro criterio, tienen un borde que es la reserva de constitucionalidad, porque algunas normas podían ser inconstitucionales”.

Para concluir su intervención, Díaz fue categórico respecto a los límites del debate: “Frente a eso, nadie, ni el máximo diálogo posible, puede estar encima de la Constitución. Pero es de lo que se conoce por dichos públicamente. Pero el momento de la verdad va a ser hoy, cuando tengamos el proyecto de ley y lo podamos analizar y podamos ver qué tan rojos son estos bordes que hemos puesto nosotros en la bancada y que son varios puntos que vamos a revisar y analizar correctamente”.

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