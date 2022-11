Jefa de bancada del PDG suspende de comisiones a diputados que votaron por Mirosevic para presidencia de la Cámara

Consecuencias tendrá en el Partido de la Gente (PDG) la elección del diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) como nuevo presidente de la Cámara de Diputados.

Aunque la colectividad tenía un acuerdo con la oposición para levantar un nombre propio que le quitase la testera al oficialismo, finalmente tres de los integrantes de la bancada terminaron apoyando a Mirosevic: Francisco Pulgar, Rubén Oyarzo y Karen Medina.

Apoyo que terminó siendo clave en la elección, ya que el otrora vocero del Apruebo se impuso por 77 votos contra 73 a su par de la Democracia Cristiana, Miguel Ángel Calisto.

La situación generó un quiebre en el partido liderado por Franco Parisi. "Estamos con una división, algunos tomando una opción y otros por supuesto tomando la opción de quedarse en un acuerdo administrativo, cosa que yo no estoy de acuerdo", informó la jefa de bancada del PDG, Yovana Ahumada.

Además, Ahumada anunció que Pulgar, Oyarzo y Medina serán suspendidos de las comisiones: "Cuando nos reunamos tomaremos decisiones, vamos a ver qué ocurre a posterior con las comisiones, es una sanción no es un castigo, es no haber cumplido la palabra de no actuar en bloque".

Junto a ello, los diputados que apoyaron a Mirosevic serán llevados al Tribunal Supremo del PDG para eventuales sanciones, entre las que incluso podría estar la expulsión.

La situación generó reproches por parte de otro integrante del PDG, Gaspar Rivas. "A nosotros nos parece que eso es abiertamente una venganza, una vendetta y no estamos disponibles, los afectados y aquellos que los respaldamos a que este tipo de prácticas se estén dando dentro de la bancada del PDG, sobre todo en una época en que deberíamos tratar de recomponer las relaciones y confianzas", indicó.

"Nos damos cuenta que al día siguiente de la elección ya se están empezando a generar revanchas lo que viene a generar más problemas de los que teníamos, bajo la lógica de apagar el incendio con bencina", agregó.

