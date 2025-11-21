Jeannette Jara rearma su comando para segunda vuelta con el fichaje de Francisco Vidal

Además, la candidata presidencial oficialista presentó un equipo ampliado que incluye más de 40 nuevas incorporaciones -tal como Paulina Vodanovic- de distintos ámbitos, con el objetivo de fortalecer la difusión de su programa en todo el país.
En un evento realizado en Londres 76, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, dio a conocer una renovación significativa de su equipo de campaña, destacando la llegada del exministro Francisco Vidal como nuevo vocero y la designación de Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, como coordinadora general.
La reestructuración, que forma parte de un plan más amplio, incorpora a más de 40 nuevas figuras de los ámbitos político, cultural, académico y deportivo, quienes tendrán la misión de difundir el programa de la candidata en diferentes regiones del país.
Noticia en desarrollo.
