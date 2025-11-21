Jeannette Jara rearma su comando para segunda vuelta con el fichaje de Francisco Vidal

En un evento realizado en Londres 76, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, dio a conocer una renovación significativa de su equipo de campaña, destacando la llegada del exministro Francisco Vidal como nuevo vocero y la designación de Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, como coordinadora general.

La reestructuración, que forma parte de un plan más amplio, incorpora a más de 40 nuevas figuras de los ámbitos político, cultural, académico y deportivo, quienes tendrán la misión de difundir el programa de la candidata en diferentes regiones del país.

Noticia en desarrollo.

PURANOTICIA