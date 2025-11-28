Javier Olivares defiende la libertad de voto pese a que el PDG definirá su apoyo presidencial a través de consulta digital

El diputado electo del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, confirmó que, tras una consulta nacional digital que se realizará este domingo, su colectividad definirá la postura oficial del partido para la segunda vuelta, aunque advirtió no se obligará a nadie, pues “el voto es de cada uno”.

“Esto no es un regimiento… el voto es de cada uno. Los electores no son personas lesas, ni deben ser dirigidas. Saben perfectamente que el voto es de cada uno”, aseguró en entrevista con radio 13C.

Sobre la decisión de Pamela Jiles, quien anunció públicamente su intención de votar nulo o blanco, el diputado electo recalcó que se trata de “una postura estrictamente individual” y sobre su propia preferencia aseguró que “yo no votaría por la candidatura comunista”, aunque evitó precisar si apoyará directamente a José Antonio Kast o si optará por el voto nulo.

Olivares señaló que, aunque todos acatarán la postura oficial en términos comunicacionales, nadie puede ser obligado a votar por un candidato específico: “El voto es libre y soberano… ningún partido puede obligar a sus militantes, esto no es el Partido Comunista de China”, dijo.

Olivares reconoció, además, que existe un temor en el PDG de que se repita el desorden visto en la anterior bancada -donde renunciaron la mayoría de sus miembros- y, por lo mismo, “el partido quiere que todos nos ordenemos… y que tengamos una sola voz cantante. Hoy las figuras con mayor autoridad dentro del partido son Franco Parisi y el presidente del PDG, Rodrigo Batuone. Ellos son las voces más importantes”.

Sobre las recientes declaraciones de Pamela Jiles -quien afirmó que “le haría la vida imposible” a José Antonio Kast si es que gana-, Olivares atribuyó sus palabras a su estilo personal”.

“Pamela es un personaje en sí solo… es parte de su personalidad”. Añadió que aún no la conoce personalmente, pero tiene “buena impresión” y espera que “la bancada pueda trabajar de manera colaborativa”.

Consultado por sus objetivos aseguró que “no vengo a prometer nada… la gente está cansada de la política antigua” y puso como que ejemplo que “este gobierno ha sido pésimo, paupérrimo… lo han hecho mal y nos tienen en el suelo”, aseguró.

De cara a un eventual gobierno de Kast o Jara, Olivares afirmó que estará disponible para apoyar cualquier proyecto que “ordene la casa” y aborde la crisis migratoria, siempre en función del bienestar del país. Agregó que todos en el PDG quieren que Chile “tire para arriba”, independientemente de quién resulte electo.

“Estaría dispuesto a colaborar en todo lo que tenga que ver con frenar a los ilegales que siguen entrando… y con ordenar el país”, afirmó.

Frente al debate migratorio, sostuvo que la inmigración es un derecho, pero debe ejercerse dentro de la legalidad: “Hay que hacerlo por la puerta, siguiendo todas las normas del país al que uno intenta ingresar, es fundamental hacer la distinción entre migración regular e ilegal”.

