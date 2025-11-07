Jara plantea que uso de vidrio blindado en acto de Kast genera "aún más miedo en una población que tiene miedo"

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, en el cierre de campaña en Concepción, hizo alusión al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien dio un discurso en Viña del Mar utilizando un podio con un vidrio blindado.

“Para nosotros es muy relevante hacer el cierre de la campaña en Concepción, igual como hemos hecho toda la campaña: de frente, junto a ustedes, sin ningún vidrio que nos separe, sin ninguna cápsula que deje a los candidatos lejos de la ciudadanía, porque nosotros tenemos confianza en el pueblo de Chile. Y el pueblo de Chile, espero que tenga confianza en nosotros”, manifestó la abanderada.

En esta línea, Jara sostuvo que “el candidato Kast lo que está haciendo es tratar de instalar una situación que en Chile en realidad no ha ocurrido nunca, y que es que alguien ataque a un candidato a la Presidencia de la República, tratando de generar aún más miedo en una población que tiene miedo, porque hay crimen organizado y hay que combatirlo, pero yo no me voy a aprovechar del miedo de la persona para obtener voto”.

“Lo más grave de esto es que si uno tiene confianza en su pueblo puede avanzar y dirigirlo, no sé cómo alguien que se postula a presidente cree que tiene que estar encerrado y que de esa forma va a poder dirigir un país”, añadió.

La candidata sostuvo que “si tenía alguna amenaza de seguridad, no es la persona indicada para determinarlo, sino que las policías. Y las policías ya han dicho que no tenían ninguna alerta en ese sentido. Así que no veo ninguna otra cosa que una maniobra electoral, tratar de copiar a Donald Trump. Y la verdad, las copias siempre son más malas que los originales”.

