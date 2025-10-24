Jara dice que Kast está concentrado en "pelear" con Boric y asegura que "debe estar nervioso por las encuestas"

Las tensiones en la carrera presidencial se intensificaron tras la advertencia de José Antonio Kast al Presidente Gabriel Boric: “Vamos a ir por usted Presidente. No es una amenaza, es transparencia”, declaró el candidato republicano.

Jeannette Jara, abanderada oficialista, reaccionó desde Antofagasta: “Mi preocupación está puesta en tratar de dar soluciones a los temas que son acuciantes para la ciudadanía. José Antonio Kast quiere pelear con el Presidente, seguramente debe estar un poco nervioso por las encuestas, pero eso es una estrategia débil”.

En paralelo, Evelyn Matthei acusó al Gobierno de impulsar una estrategia electoral para favorecer a Kast en el balotaje. “Es mucho más fácil de derrotar a cualquiera de los otros candidatos (de derecha) que yo en segunda vuelta. Lo único que no quieren es que yo pase a segunda vuelta, porque saben que yo le gano a Jara sí o sí”, afirmó.

Al respecto, Jara señaló: “Lamentablemente las encuestas no la han estado favoreciendo. De mi parte lo que puedo decir es que a quien me tenga que enfrentar en la segunda vuelta, lo voy a hacer con humildad, pero también con convicción porque tengo experiencia, tenemos equipo y tenemos un buen proyecto para Chile”.

ÚLTIMO ROUND KAST-BORIC

Una investigación periodística de Reportajes T13 motivó al candidato presidencial del Partido Republicano a lanzar la advertencia hacia el Mandatario, tras revelarse correos electrónicos entre Alberto Larraín -vinculado al Caso ProCultura- y el comando de Gabriel Boric durante la campaña de 2021.

Los mensajes, hasta ahora desconocidos, evidencian coordinaciones para encargar al artista Alejandro “Mono” González un mural en Limache destinado a la franja electoral. La Fiscalía investiga desde hace dos años el financiamiento de ese mural, y ha interrogado a Larraín al respecto.

Desde Chillán, Kast exigió transparencia al Presidente: “Entregue los correos, Presidente. Ayer hubo un reportaje donde estaban claritos los correos que usted o alguien de su entorno se confabuló con una de esas fundaciones para promocionar en su franja electoral un mural”.

Además, acusó que “escondieron a Monsalve” y calificó la situación como “una vergüenza”. Kast anunció que, de llegar al poder, impulsará “una auditoría total”.

Finalmente, llamó al jefe de Estado a “entregar todos los datos en el tema de la luz, en conflicto de interés, de si usaron o no usaron plata pública en la campaña, de quiénes estaban detrás de las fundaciones”.

PURANOTICIA