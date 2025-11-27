Jara concreta reunión con Bachelet y recibe su apoyo de cara a la segunda vuelta presidencial

La abanderada de Unidad por Chile y la DC, Jeannette Jara, concretó este jueves una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet.

A través de un comunicado, la exmandataria sostuvo que “Chile vive un momento importante. En cada proceso electoral he creído que lo esencial es fortalecer nuestra democracia: participar, informarse y escuchar con respeto”.

La exalta comisionada de la ONU subrayó que "a lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ellas: una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias“.

Complementó que “más allá de las diferencias propias de toda contienda, lo fundamental es que Chile avance con diálogo, estabilidad y respeto institucional”.

Finalmente, señaló que “los invito a participar, a informarse y a cuidar nuestra democracia, que siempre ha sido nuestro mayor patrimonio“.

Por su parte, la exministra del Trabajo señaló que "hoy comenzamos el día con una conversación que siempre valoro profundamente: me reuní con la expresidenta Michelle Bachelet".

Agregó que "para mí es un orgullo poder dialogar con una mujer que ha marcado la historia de nuestro país y que ha abierto caminos para tantas de nosotras. Hablamos del futuro de Chile, de los derechos conquistados con esfuerzo por las mujeres, y de cómo seguir avanzando con esperanza y convicción".

Jara complementó que "la expresidenta Bachelet, como siempre, tuvo la generosidad de compartir su experiencia y visión. Escuchar a una líder chilena y mundial de su talla es un aprendizaje necesario, y le estoy muy agradecida por su cariño".

Por último sostuvo que "seguimos avanzando, juntas y juntos, por un Chile que cuide, que respete y que no retroceda".

Cabe señalar que el encuentro se produce cuatro días después de que el expresidente Eduardo Frei recibiera en su residencia al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

