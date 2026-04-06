Jara arremete contra ley de “Reconstrucción” de Kast: acusa relato “mesiánico” y advierte retroceso tributario

El megaproyecto de ley denominado "Reconstrucción", impulsado por la administración de Kast y que contempla un paquete de 40 medidas distribuidas en cinco ejes temáticos, recibió duras críticas por parte de la exministra del Trabajo y otrora candidata a la presidencia, Jeannette Jara.

En una conversación mantenida con Radio ADN, la exsecretaria de Estado analizó la propuesta de La Moneda que iniciará su trámite legislativo esta misma semana. Según Jara, la iniciativa responde a una estrategia global, afirmando que es parte del “manual” de las ultraderechas en el mundo.

Para la exautoridad, el nombre de la iniciativa esconde una intención política específica. “Cuando hablan de una ley de reconstrucción nacional, es porque quiere decir que Chile está hecho pedazos. Eso es lo que hay detrás. Entonces, se quiere instalar esta figura de que Chile está destruido y que ellos, mesiánicamente, son los salvadores. Yo lo considero de una irresponsabilidad tremenda, porque en eso hay mucha soberbia, y de soberbia hemos tenido largas clases en política”, manifestó.

Asimismo, Jara subrayó la necesidad de un enfoque colectivo en el desarrollo del país, indicando que “la humildad y el saber reconocer que Chile lo construimos entre todos es algo muy importante”. En esa línea, advirtió sobre los posibles efectos en la opinión pública: “en esta ley que le llaman reconstrucción nacional, que va a ser comunicacionalmente, además, bien confusa, porque algunos van a estar reivindicando la reconstrucción después del terremoto, otros de los incendios”.

Al profundizar en los componentes económicos del proyecto, la exministra mostró matices. Si bien valoró ciertos puntos, cuestionó otros de forma tajante. “en algunos sentidos, a mí me parece bien orientado, como, por ejemplo, ojalá venga la medida que se ha anunciado respecto al IVA a la vivienda, pero, en otro sentido, muy pernicioso para el país, como la rebaja a los impuestos que graban las empresas de mayor tamaño y que son el 3% de las empresas del país”, detalló.

Bajo la mirada de quien liderara la cartera de Trabajo, la propuesta impositiva para las grandes compañías es un retroceso. “francamente, eso es una contrarreforma tributaria, rompe el pacto de quien paga más contribuye más a la sociedad”, sentenció Jara.

Finalmente, la exaspirante a La Moneda se mostró escéptica frente al futuro de la discusión en el Parlamento. “La esencia del sistema tributario, que es lo que quieren modificar, eso no va a salir. Ese es mi pronóstico. Y si sale, es porque aquí estamos en el mundo al revés”, concluyó.

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