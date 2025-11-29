Jara analiza último sondeo UDD mientras su comando refuerza despliegue rumbo a la segunda vuelta

Tras la publicación del más reciente sondeo del Panel Ciudadano UDD, que ubicó a José Antonio Kast con un 50% de las preferencias frente al 34% de Jeannette Jara, el comando de la candidata oficialista salió a comentar los resultados y a detallar los pasos de campaña en las dos semanas que restan para la segunda vuelta.

El estudio, difundido este sábado, además registró que un 16% de los consultados aún no decide su voto, declara que anulará o que no concurrirá a las urnas, un segmento que ambas candidaturas buscan capturar.

La vocera del comando, Alejandra Krauss (DC), llamó a tomar con cautela los sondeos, aunque reconoció que son un insumo importante para orientar la estrategia.



“En general, las encuestas se miran, se observan, pero tenemos la convicción de que la verdadera encuesta es el próximo 14 de diciembre”, señaló.

Agregó que el foco estará en “recorrer el país, plantear propuestas, escuchar a la gente y permitir que la ciudadanía elija informada lo que necesita Chile para los próximos cuatro años”.

Quien también se refirió a las cifras fue la diputada Gael Yeomans (FA), otra de las voceras de Jara, enfatizando que los datos del Panel Ciudadano son considerados en el diseño de la recta final de la campaña.

“Las encuestas son información relevante y la estamos considerando. Estamos dirigiéndonos sobre todo a quienes buscan una candidatura que se haga cargo de los problemas”, sostuvo.

Yeomans destacó además que la abanderada oficialista posee experiencia en soluciones concretas para el país, citando su rol en la reforma de pensiones.

“Mostrar prosperidad económica y tener un futuro mejor para cada una de las familias es central en esta campaña”, indicó, apuntando al alivio del endeudamiento y al alto costo de vida como temas prioritarios para los sectores medios.

En materia de seguridad —uno de los ejes de la segunda vuelta—, la diputada afirmó que Jara reforzará su despliegue territorial.

“Sobre todo en la gira en el norte, que está haciendo nuestra candidata. Ya fue a la región de Antofagasta con 10 compromisos concretos. Ese es el camino y la hoja de ruta que vamos a seguir”, cerró.

Con el tiempo corriendo y un porcentaje importante de electores indefinidos, el comando oficialista busca intensificar su presencia en terreno y contrastar propuestas con su rival, en una contienda marcada por la estrechez de apoyos y la incertidumbre del voto voluntario.

