Jara amplía ventaja con un estancado Kast, mientras Matthei sigue bajando, según Cadem

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se mantiene al frente de las preferencias en la más reciente encuesta Plaza Pública de Cadem, alcanzando un 28% de apoyo, un punto más que la semana anterior.

En segundo lugar continúa el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien registra un 23% por tercera semana consecutiva.

Más atrás aparecen la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei con un 14% (-1 punto); Johannes Kaiser, del Partido Libertario, con un 11%; la carta del Partido de la Gente, Franco Parisi, con un 10%; el independiente Harold Mayne-Nicholls con un 3% (-1 punto); el también independiente Marco Enríquez-Ominami con un 1%; y Eduardo Artés con un 1% (+1 punto). Un 9% de los encuestados señaló que “no votaría, no sabe o no responde”.

En la medición en base 100 —que considera solo a quienes aseguran que sí votarían—, Jara sube al 31%, Kast alcanza el 25%, Matthei el 16%, Kaiser el 12%, Parisi el 11%, Mayne-Nicholls el 3%, Enríquez-Ominami el 1% y Artés el 1%.

Los resultados también proyectan distintos escenarios de segunda vuelta. En ellos, Kast vencería a Jara por 11 puntos (47% contra 36%), mientras Matthei se impondría por 12 ante la carta oficialista (46% frente a 34%). A su vez, Kast derrotaría a Matthei por 8 puntos (38% versus 30%). Parisi superaría a Jara por 4 puntos (40% frente a 36%), y Kaiser empataría con la militante del PC (39% versus 39%).

La encuesta además muestra un leve aumento en la aprobación del Presidente Gabriel Boric, que sube 2 puntos y llega al 36%, mientras su desaprobación se mantiene en 61%.

PURANOTICIA