Jaime Campos, próximo ministro de Agricultura, afirma que el Gobierno de Boric "es el más malo desde que recuperamos la democracia"

Jaime Campos (PR), nombrado como futuro ministro de Agricultura por el Presidente electo, José Antonio Kast, disparó contra el actual Gobierno luego de la ceremonia que se llevó a cabo la noche de este martes.

El abogado de la Universidad de Concepción, exdiputado y ministro de los gobiernos del Presidente Ricardo Lagos y la Presidente Michelle Bachelet, señaló que “el Gobierno del Presidente Boric es el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia“.

Además, mencionó que "yo no voté por el Presidente Boric en la última elección. Anulé el voto en esa ocasión“, agregando que ahora votó en primera y segunda vuelta por Kast.

Respecto a las prioridades que tendrá como secretario de Estado, sostuvo que "por un lado, tenemos que seguir continuando con la política de ampliación de la superficie regada en Chile; segundo, tenemos que mantener la fortaleza de nuestro patrimonio fito y zoosanitario porque es una de las grandes ventajas comparativas que nos permite llegar a los mercados internacionales”.

“Tercero, tenemos que seguir manteniendo esos mercados internacionales abiertos; en cuarto lugar, creo que es necesario volver a incentivar el fomento forestal en Chile. Y, lo último, que a mi modo de ver es muy importante, es un esfuerzo en ciencia, en tecnología y en transferencia tecnológica. Porque el mundo de día avanza a una velocidad abismante, y si queremos que Chile realmente sea una potencia agroalimentaria y forestal, yo creo que por ahí está el camino que tenemos que seguir”, señaló.

Consultado acerca de una posible expulsión del Partido Radical, respondió “tengo entendido que es un partido en extinción (…) Me tiene sin cuidado. Yo soy Radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido".

