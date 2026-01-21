Jaime Campos minimiza cuestionamientos del Partido Radical tras su nominación ministerial

A pocas horas de oficializarse su incorporación al próximo gabinete, Jaime Campos salió al paso de las críticas surgidas desde su propio sector político tras aceptar el cargo de ministro de Agricultura en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

Luego de ser anunciado como secretario de Estado a partir del 11 de marzo, el exparlamentario abordó los cuestionamientos del Partido Radical, colectividad que advirtió que podría llevar su caso ante el Tribunal Supremo por aceptar un cargo en una administración de derecha.

“Me tiene sin cuidado lo que dice el partido porque tengo entendido que es un partido en extinción”, declaró Campos al ser consultado por la prensa.

Cabe recordar que el Partido Radical no logró alcanzar los votos ni los representantes mínimos en las últimas elecciones parlamentarias, por lo que enfrenta su disolución legal durante el mes de marzo.

Jaime Campos cuenta con una extensa carrera en cargos de gobierno. Fue ministro de Agricultura durante la administración del expresidente Ricardo Lagos, y posteriormente asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos en el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet.

En ese último periodo, su gestión estuvo marcada por la polémica decisión de no acatar la instrucción presidencial de cerrar la Cárcel de Punta Peuco en el último día de gobierno, lo que posteriormente justificó argumentando que se trataba de una medida “inconstitucional”.

Respecto a las razones que lo llevaron a sumarse al gobierno de Kast, Campos afirmó que “es un orgullo porque se convoca a un gobierno de unidad nacional y detrás de los gobiernos de unidad nacional debemos estar todos los chilenos, independiente del partido político al que uno pertenezca”.

Finalmente, el futuro ministro recalcó que su decisión no fue consultada con su colectividad, señalando que “yo no he hablado del partido, como tampoco hablé con el partido cuando fui ministro de Lagos ni cuando fui ministro de la presidenta Bachelet”.

