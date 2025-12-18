Jadue acusa al Gobierno de Boric por derrota electoral de Jara: "Traicionó su programa"

Una fuerte crítica al Gobierno realizó el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, al analizar la derrota electoral de Jeannette Jara a manos de José Antonio Kast. Para el exedil la administración de Gabriel Boric es “la gran responsable”.

“Es un gobierno que prometió transformaciones y que terminó siendo el gobierno del doble desistimiento. Renunció al cambio constitucional. Recordamos al Presidente llamando a aprobar para reformar. O sea, sumándose al coro de la derecha que decía que el texto constitucional era malo y que después lo íbamos a tener que cambiar. Y el texto constitucional era sumamente bueno”, comentó Jadue en su programa de Youtube “Sin Maquillaje”, que replicó La Tercera.

“Un gobierno que, además, traicionó su programa. Aprobó el TPP11, militarizó La Araucanía, hizo todo lo que antes decía que no se podía hacer. Es un gobierno que tenía ese techo que le ponía a la candidata Jeannette (Jara), que hizo todo el trabajo que podía hacer”, agregó.

Y agregó que “el gobierno de Boric es el mayor responsable, junto con la autocrítica de la izquierda. El gobierno es responsable de haber rechazado el quinto retiro después de haber aprobado cuatro (…), de haber eliminado las ayudas sociales que venían de la salida de la pandemia por esta enfermedad tecnocrática de cuidar la responsabilidad fiscal, la inflación y todo este lenguaje económico neoliberal que hemos aprendido tan bien”.

Para Jadue, el comando de Jeannette Jara “se extralimitó. No había necesidad de maltratar tanto al PC, que había ganado la primaria. Parte del pueblo no entendió por qué la candidata renuncia al programa con el que ganó la primaria para tomar el programa que perdió por paliza la primaria”.

“Queda claro que todas esas renuncias, los gestos a la derecha, la ultraderecha, al centro (…), el aplauso a María Corina Machado, la condena a los procesos de Cuba y Venezuela, bueno, creo que hay que decirlo: no le reportaron ningún rédito electoral. No crecimos un voto en esos sectores”, finalizó.

