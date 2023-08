Ministro Jackson descarta renunciar ante presiones: "No estoy velando por mí, sino por un proyecto colectivo"

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, descartó renunciar a su cargo pese a las críticas que ha recibido desde el Congreso, partidos políticos e incluso, la CPC y señaló que permanecerá por un proyecto colectivo del Gobierno.

"A cada pauta que vamos nos hacen la misma pregunta y la respuesta no ha variado: estoy súper concentrado en las tareas propias del Ministerio, y no estoy velando por mí, sino que por un proyecto que es colectivo", expresó Jackson antes de reunirse con el presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo.

"Cuando vamos a los espacios en donde estamos impactando con políticas sociales, la verdad es que las personas lo agradecen. Obviamente hay un ambiente polarizado en lo político, no hay que desconocer eso, pero desde que me despierto hasta que me acuesto, estoy trabajando precisamente para las labores del Ministerio y del Gobierno en su conjunto", agregó Jackson.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fustigó un intento de "pautear al Presidente" de parlamentarios del Socialismo Democrático, al tiempo que subrayó que "no se toman decisiones de gabinete por presiones, sino que por convicción respecto a qué es lo mejor para el país".

Cabe recordar que Jackson está en el centro de la palestra por el «Caso Convenios» y que la oposición solicitó que fuera removido de su cargo.

