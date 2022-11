Ipsos: 7 de cada 10 chilenos prefieren que el 6% adicional de cotización previsional se destine a la cuenta individual

Este domingo la empresa de investigación de mercados Ipsos lanzó su más reciente informe “Claves Ipsos”, en el que encuestó a 825 personas para conocer la opinión y percepciones de los chilenos respecto de la reforma previsional y el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. El levantamiento de la información fue realizado en forma previa al anuncio del Gobierno sobre la Reforma de pensiones en Chile.

Reforma Previsional

Con respecto a un futuro sistema de pensiones, la encuesta reveló que el 59% de los chilenos prefiere un sistema donde la totalidad de las cotizaciones vayan a una cuenta individual, mientras que un 26% optaría por un sistema mixto, donde la mitad vaya a una cuenta individual y la otra mitad a un fondo colectivo. Solo un 7% se inclinó por un sistema donde la totalidad de las cotizaciones vayan a un fondo colectivo.

Frente a un posible aumento de la cotización previsional, un 87% apoya incrementar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, mientras que un 49% está a favor de aumentar la cotización del trabajador de un 10% a un 10,5%. En cuanto a la implementación de un 6% adicional con cargo al empleador, tres de cada cuatro encuestados (74%) se declararon de acuerdo con esta medida, especialmente los mayores de 51 años (84%). Por otro lado, los menores de 29 años (64%) y quienes están estudiando (55%) se mostraron menos propensos a esta opción.

Con respecto al destino de esta cotización adicional, siete de cada diez chilenos (71%) opinan que el 6% extra debería destinarse a un fondo individual y un 24% estima que debería ir a un fondo colectivo. Un 5% no sabe o no responde. Las mujeres (75%) presentaron mayor apoyo a que los fondos vayan a una cuenta individual, mientras que la postura de que vayan a un fondo colectivo tuvo más apoyo entre los hombres (28%) y quienes tienen mayores ingresos (30%).

“Aun cuando hay un importante consenso de que el sistema de pensiones debe mejorarse en el país en general y que es necesario aumentar la Pensión Garantizada Universal en particular, las personas no son partidarias de medidas solidarias. Se instaló fuertemente la idea de la propiedad de los fondos previsionales, lo que da muy poca cabida a considerar alternativas en las cuales se apoye desde las cotizaciones a la mejora de las pensiones en el país, independientemente del monto que impliquen o de su origen. Esto presenta un importante desafío para el Gobierno para poder avanzar con la reforma previsional dado que no sólo deberá enfrentar las negociaciones políticas propias de un proyecto de esta envergadura, sino que también una importante oposición ciudadana”, comenta Alejandra Ojeda, Gerenta de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

Reforma 40 Horas

En cuanto al proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, un 46% de los chilenos cree que esto tendría un impacto positivo, mejorando el bienestar de los trabajadores y su productividad. Por otro lado, un 24% de los encuestados dijo que tendría un efecto negativo, ya que las empresas disminuirán personal o revisarán los sueldos para reducir pérdidas. Por otro lado, un 25% mencionó que no habría mayor impacto si esta ley se aplica paulatinamente.

“Respecto de la posible reducción de la jornada laboral, la ciudadanía cree que operará como un incentivo positivo tanto para la productividad como para el bienestar de las y los trabajadores del país. En general es significada como una medida que aportará positivamente a la economía, ya sea en una implementación paulatina o en una implementación inmediata”, indica Alejandra Ojeda, Gerenta de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

