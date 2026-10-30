Investigan violento ataque a balazos contra una vivienda y un vehículo en Santiago: hubo más de 50 disparos

Carabineros investiga un ataque armado contra un inmueble y un vehículo, registrado durante la madrugada de este viernes en la comuna de Santiago. El hecho no dejó personas heridas ni detenidas.

El incidente ocurrió en el sector de las calles San Isidro con Copiapó, donde un grupo de desconocidos efectuó más de 50 disparos con armas de 9 milímetros antes de darse a la fuga.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos del sector alertaron a Carabineros sobre lo ocurrido. Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, organismo que instruyó el inicio de las investigaciones para esclarecer el ataque.

El fiscal Felipe Olivari entregó detalles sobre las evidencias encontradas en el lugar y señaló que "en el sitio del suceso había gran cantidad de evidencias balísticas, por lo menos más de 50 disparos que se produjeron en el lugar".

Asimismo, explicó las diligencias investigativas que se llevarán a cabo para identificar a los responsables, indicando que "se instruyó que personal del departamento del OS9 y Labocar concurrieran al sitio del suceso para efectos de verificar si hay cámaras que hayan grabado lo ocurrido".

Por su parte, el teniente Patricio Andrade detalló los daños provocados por el ataque y sostuvo que "mantenemos impactos balísticos en lo que sería la puerta de acceso y también en un vehículo que se encontraba estacionado al costado del lugar".

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