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Investigan robo en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago: sujeto ingresó con mochila y se llevó parte de una escultura

Investigan robo en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago: sujeto ingresó con mochila y se llevó parte de una escultura

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Se trata de una obra del artista Felipe Pineda, avaluada en dos millones de pesos, que fue sustraída entre las 17:30 y 18:00 de este jueves, en horario de funcionamiento del museo.

Investigan robo en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago: sujeto ingresó con mochila y se llevó parte de una escultura
Viernes 15 de mayo de 2026 14:42
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La Policía de Investigaciones (PDI) inició la investigación por el robo de una escultura desde una sala del segundo piso del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, ubicado en el Parque Forestal.

Se trata de una obra del artista Felipe Pineda, avaluada en dos millones de pesos, que fue sustraída entre las 17:30 y 18:00 de este jueves, en horario de funcionamiento del museo.

El comisario Edgardo Rodríguez explicó que "es una escultura que consta de cuatro partes, tres manos que van en cadena con una que va en contra, por eso se llama 'Intocable', es de un artista emergente y mantiene un seguro asociado".

Añadió que el autor del robo "es una persona sola, mayor de edad, un hombre que ingresa con una mochila, observa el lugar y ve el momento preciso para poder ingresar a esta sala y al encontrarse solo sustrae la pieza".

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la indagatoria quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Patrimonio (Bridesma) de la PDI.

Cabe señalar que el sujeto actuó a rostro descubierto, quedó registrado en las cámaras de seguridad, pero no dejó identificación al ingreso. Se desconocen los motivos del robo, ya que es solo una parte de la escultura.

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