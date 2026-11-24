El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, anunció dos días de duelo oficial en Chile por el fallecimiento de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán, quien murió a los 98 años. La medida busca reconocer su extensa trayectoria y su invaluable aporte a las artes escénicas del país.

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado informó la decisión del Gobierno y señaló que "El Gobierno de Chile decreta duelo oficial para los días 24 y 25 de noviembre, con motivo del fallecimiento de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán (1928-2026), en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura y las artes de nuestro país".

Junto con comunicar la medida, Undurraga dedicó palabras de reconocimiento a la trayectoria de la intérprete, destacando su influencia en distintas generaciones y su contribución al teatro, el cine y la televisión. En ese contexto, expresó que "hay artistas que no solo actúan: nos acompañan toda la vida. Delfina Guzmán fue una de ellas. Con más de 70 años de trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, su talento, su humor y su inconfundible personalidad marcaron a generaciones de chilenas y chilenos".

Finalmente, el ministro volvió a rendir homenaje a la actriz y extendió sus condolencias a sus cercanos y al mundo artístico nacional. "Hoy Chile despide a Delfina Guzmán (1928-2026). Durante más de 70 años nos regaló su talento, su humor y su humanidad, y se ganó un lugar en el corazón de generaciones. Gracias por tanto, querida Delfina. Mi abrazo a su familia y a la comunidad artística", añadió Undurraga.

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