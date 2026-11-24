El diputado socialista Raúl Leiva se refirió a la polémica por el denominado caso Firmas, luego del retiro de los permisos constitucionales de la senadora Ximena Órdenes (ind-PPD) y del senador Fidel Espinoza (PS), situación que abrió un nuevo flanco de cuestionamientos al interior del mundo político.

En conversación con 24 Horas, Leiva sostuvo que es necesario separar las responsabilidades del Partido Socialista de lo ocurrido en el Senado. En ese contexto, señaló que “hay que distinguir claramente lo que es el PS, de dónde se genera y se está desarrollando esta problemática, que es el Senado y el comité de senadores tiene que dilucidar esta materia, creo es un tema muy complejo".

En esa línea, el parlamentario calificó el escenario como un "desacople, este eventual delito, esta desprolijidad. Una circunstancia muy importante, que creo que es determinante, no hay ninguna persona, común y silvestre, ni un senador que no esté sujeto al escrutinio penal o judicial", enfatizando que ninguna autoridad está por sobre la investigación de la justicia.

Asimismo, planteó que "es un tema que está supeditado a la investigación penal. Yo creo que hay un error grave" y mencionó que "soy jefe de bancada del PS y creo que eso no se adecua a los parámetros necesarios de una adecuada convivencia política, por eso lo reprocho. No estoy de acuerdo y lo rechazo".

En cuanto al acuerdo entre los parlamentarios que participaron en el viaje de Estado, Leiva cuestionó la postura adoptada por la bancada socialista en el Senado. "Este es un viaje de Estado, donde participaban senadores tanto del oficialismo como de la oposición, y ese acuerdo de quienes viajen -la senadora Órdenes, el senador Espinoza y también Longton y Trisotti- hay un acuerdo de ellos de respetarse. Entonces, yo no comparto lo que hace la bancada del PS en el Senado, en orden a desvirtuar un acuerdo que existía entre parlamentarios”, añadió.

Por otra parte, el diputado sostuvo que "excusas o soluciones podrán existir, yo no lo comparto. Las razones que dan ellos de sus propios actos, es algo que deben responsabilizarse. Esta es una decisión político-administrativa en el seno de la bancada del PS, en lo que incumbe a la bancada del PS en la Cámara, que encabezo, no lo haría”, marcando así una diferencia respecto de las determinaciones adoptadas por sus pares en la Cámara Alta.

Respecto a las declaraciones De Castro, el diputado indicó que "lo que él planteó hoy en la mañana, de que es una atribución que le corresponde como jefe de bancada, es plenamente válida. En mi caso, yo soy el jefe de bancada del PS y los funcionarios de esta bancada, al igual que en el Senado, no responden a la dirigencia política del PS ni a su secretario general ni vicepresidentes. Responden exclusivamente al jefe de bancada, y a la organización interna que hace el propio partido”.

Finalmente, Leiva apuntó a que será responsabilidad de los integrantes de la bancada de senadores aclarar lo ocurrido y entregar las explicaciones correspondientes. "La bancada de senadores, que no solo es del PS, también hay PPD y liberales, deberán aclararlo y una vez que resuelvan esa temática, nosotros como parlamentarios integrantes de otra instancia del Congreso, se tendrá que explicar qué sucedió”, subrayó.

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