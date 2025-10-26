Investigan muerte de niño de 11 años que cayó desde el balcón de un décimo piso en edificio en Las Condes

La PDI investiga la muerte de un niño de 11 años que cayó desde el décimo piso de un edificio en la comuna de La Condes de la capital.

El trágico hecho ocurrió la tarde de este sábado en el edificio ubicado en calle Latadía con Payador Taguada, donde por causas que se investigan el menor cayó desde un balcón a los estacionamientos.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. Hasta el momento no hay detenidos.

Al respecto, el comisario BH Mario Jara señaló que "se logró establecer que el menor estaba en compañía de la pareja de su padre, al interior del domicilio".

"En un momento dado lo pierden de vista y se dan cuenta más tarde, tras aviso de algunos vecinos, de que había caído un menor, efectivamente se trataba de este niño de 11 años", añadió.

También informó que "había un sector en que no había mallas y eso facilitó la caída del menor".

Finalmente, dijo que "no hay antecedentes que nos hagan presumir la participación de terceras personas. No obstante, es un caso que está en desarrollo y estamos realizando todavía diligencias de empadronamiento, de verificación de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos".

