La bancada de diputados de Renovación Nacional valoró el despacho a ley del proyecto de Sala Cuna Universal, calificándolo como un avance histórico para las mujeres trabajadoras y sus familias. La iniciativa busca poner fin a una normativa que durante décadas representó una barrera para la incorporación femenina al mundo laboral.

En concreto, la nueva herramienta legal eliminará la exigencia de contar con 20 o más trabajadoras para acceder al beneficio de sala cuna, extendiendo este derecho a mujeres que se desempeñan en pequeñas y medianas empresas.

La diputada Ximena Ossandón, integrante de la Comisión de Trabajo y segunda vicepresidenta de la Cámara, destacó la aprobación de la iniciativa y sostuvo que permitirá avanzar hacia una mayor corresponsabilidad entre el trabajo y la crianza.

“Este proyecto del expresidente Sebastián Piñera enmienda una política mal diseñada por 100 años, lo cual derivó en una discriminación contra las mujeres. Se elimina un techo de cristal que castigaba el empleo de las mujeres en las pymes y medianas empresas. Sin duda, es un tremendo apoyo para las trabajadoras de nuestro país”, señaló.

En esa misma línea, la parlamentaria agregó que “hoy día queremos celebrar lo que se ha aprobado en el Senado. Algo histórico, que llevaba tantos años. Es un proyecto que viene del Presidente Piñera y que termina con una discriminación terrible contra las mujeres”.

Asimismo, agregó que “hoy día, entre todos, se va a terminar financiando este fondo para que las mujeres puedan no tener que decidir entre trabajar o cuidar a sus hijos. Sala Cuna Universal hoy día es una realidad y esperamos que en corto tiempo más empecemos a hablar del Jardín Universal”.

Por su parte, el diputado y jefe de bancada, Diego Schalper, también destacó la aprobación de la iniciativa y enfatizó que “hemos apoyado con decisión a este proyecto porque nos parece que no solo le permite a las mujeres tener mayores posibilidades para trabajar y para tener una complementariedad entre la formación de sus hijos, su desarrollo personal y también su desarrollo profesional, sino que además tiene un componente solidario que a mí me parece muy notable. Y por lo tanto nosotros lo vamos a apoyar con mucha fuerza”.

“Nos alegramos muchísimo de que hoy día se haya dado este paso que comenzó en el gobierno del expresidente Piñera, que marca el sello de nuestra administración y que nos deja muy contentos, porque la verdad que en algún momento había algún tipo de oposición respecto a este proyecto, que se fue disuadiendo en el tiempo y ahora ya se aprobó”, finalizó Schalper.

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