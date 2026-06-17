Investigan desaparición de 64 menores haitianos: Director de Migraciones advierte que serían más

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, se reunió este miércoles con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para abordar la investigación por el ingreso masivo de menores haitianos al país durante 2025.

Tras el encuentro en la Fiscalía Nacional, Valencia informó que actualmente se indaga una serie de delitos vinculados al tráfico de menores, aunque la intención es unificar las distintas causas en una sola investigación para abordar el caso de manera integral.

"Van a tratar de unificar todo en una sola gran investigación para dar con el paradero de los niños, que finalmente es lo que más importa", señaló Sauerbaum, quien además confirmó que se desconoce el paradero de 64 menores, aunque la cifra podría ser mayor.

En ese sentido, recordó que, según el informe de Contraloría, de los 105 casos de niños analizados, no fue posible ubicar a 64.

"Ustedes podrán entender que si autorizaron del 2022 al 2025 el ingreso de 16.400 niños, son muchos más que esos en que no tenemos un paradero", afirmó.

Asimismo, indicó que el Ministerio Público definirá cómo abordará las distintas denuncias relacionadas con estos hechos.

"El fiscal va a tomar una decisión respecto de cómo se va a abordar la serie de denuncias que hay respecto de estos casos. Lo importante, hoy día, es que hagamos todos los esfuerzos para ubicar efectivamente a estos niños", añadió.

Sauerbaum también anunció que, una vez que la Contraloría concluya su investigación, el Servicio Nacional de Migraciones iniciará un proceso administrativo interno.

"Nosotros vamos a hacer un sumario para determinar las responsabilidades individuales que le corresponden al Servicio de Migraciones. El resto de las instituciones tendrá que responder por cada una", sostuvo.

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