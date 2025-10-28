Investigan ataque a balazos en La Granja que dejó a un hombre en estado grave

La Fiscalía ECOH y la PDI investigan un nuevo ataque a balazos registrado en las últimas horas de este martes en a Región Metropolitana, esta vez en la comuna de La Granja, donde el conductor de un vehículo quedó herido de gravedad tras la agresión por parte de desconocidos.

De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, el ataque se produjo alrededor de las 4:30 horas de este martes en el sector de calle Cinco Norte con Once Poniente, donde el afectado se encontraba junto a una mujer que resultó ilesa.

La mujer trasladó al herido hasta el Hospital Padre Hurtado, donde quedó internado e estado grave por un impacto de proyectil. En tanto, la Fiscalía Metropolitana Sur dejó la investigación a cargo del Equipo ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Sobre lo ocurrido, el fiscal Jorge Carmona informó que "un sujeto efectuó al menos 10 disparos en la vía pública, causando la herida de esta persona".

Añadió que la víctima "tiene antecedentes, pero actualmente es comerciante y a lo que se estaba dedicando al día de hoy es materia de investigación".

PURANOTICIA