Investigadores de la NASA bautizaron como Antofagasta a un cráter en Marte: "En honor a una región y ciudad importante de Chile"

Investigadores de la NASA llamaron a un cráter en Marte con el nombre de "Antofagasta", en honor al Desierto de Atacama por ser el laboratorio natural más parecido al planeta rojo.

La zona que actualmente es explorada por el rover "Curiosity" presenta abundantes estructuras tipo "escamas" o polígonos de desecación, las cuales son una prueba sobre que esta zona albergó condiciones húmedas en el pasado y podría contener compuestos orgánicos, lo que refuerza el vínculo científico entre el desierto de Atacama y la búsqueda de vida en el sistema solar.

"El equipo lo bautizó informalmente como 'Antofagasta', en honor a una región y ciudad importante de Chile, cerca del desierto de Atacama", señaló la NASA en una actualización de la científica adjunta Abigail Fraeman, publicada el 10 de abril.

Fraeman detalló que el cráter posee "unos 10 metros de diámetro (...) Son fascinantes por muchas razones, entre ellas, que actúan como una especie de taladro natural, exponiendo a la superficie material a través de sus paredes y eyecciones que de otro modo habrían permanecido enterrados".

"Desde la órbita, Antofagasta parece ser un cráter relativamente joven (con menos de 50 millones de años, ¡lo cual es muy reciente en la escala geológica marciana!), por lo que podría haber material dentro y alrededor del cráter que solo estuvo expuesto al entorno de radiación corrosivo y destructor de moléculas orgánicas de la superficie de Marte en un pasado muy reciente", añadió.

La científica adelantó "nuevos datos deberían llegar a la Tierra (...) Si todo sale bien, Curiosity estará situado en el borde de Antofagasta, enviando imágenes que nos permitirán a los humanos ver el borde del cráter y su interior por primera vez desde tierra".

(Imagen referencial)

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