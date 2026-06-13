Detienen a dos venezolanos por secuestro y homicidio de un hombre en Lampa

Detectives de la Brigada de Homicidios Centro Norte, en conjunto con la Fuerza de Tarea de Investigación de Homicidios, lograron la detención de dos ciudadanos venezolanos por su presunta participación en un homicidio con arma de fuego ocurrido en Lampa. Además, una mujer fue arrestada por infracción flagrante a la ley de drogas.

Las diligencias se desarrollaron en el marco de una investigación coordinada con el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), por el homicidio de un hombre de 31 años, hecho registrado la noche del 30 de mayo en la caletera de la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 31, sector Batuco.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los imputados habrían mantenido a la víctima privada de libertad por aproximadamente nueve horas al interior de un inmueble en esta comuna de la región Metropolitana, situación que tendría su origen en conflictos asociados a deudas vinculadas al tráfico de drogas.

Como resultado de las diligencias investigativas, los detectives lograron establecer la identidad y participación de los presuntos involucrados, gestionando procedimientos de entrada y registro en inmuebles ubicados en La Cisterna y Lampa.

Durante los operativos, fueron detenidos dos hombres por su presunta responsabilidad en el homicidio investigado, mientras que una mujer fue aprehendida por infracción la ley de drogas.

Asimismo, se incautaron vestimentas atribuidas a uno de los autores del hecho, munición balística calibre 9 milímetros, 597 gramos de cocaína y 67 gramos de cannabis dosificada.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias investigativas y determinar la totalidad de las responsabilidades asociadas a los hechos investigados.

PURANOTICIA