DC ratifica al diputado Álvaro Ortiz como presidente y afianza lazos con el progresismo

La Democracia Cristiana (DC) oficializó este sábado el inicio de una nueva etapa política con la ratificación del diputado Álvaro Ortiz Vera como presidente nacional del partido, en una jornada marcada por la renovación de su estructura interna y por señales de acercamiento con las fuerzas de centroizquierda.

La Junta Nacional también contempló cambios en el Tribunal Supremo de la colectividad, con la salida de Sebastián Llantén, Óscar Osorio y Héctor Ruiz, además de la presencia de dirigentes del Partido Comunista, Frente Amplio y Partido Socialista, quienes manifestaron su disposición a fortalecer el trabajo conjunto desde la oposición.

En ese contexto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, valoró el vínculo que ambas colectividades han construido durante los últimos años y destacó la importancia de seguir avanzando en espacios comunes. En ese sentido, señaló que buscan consolidar "un progresismo que, en toda su amplitud, desde distintas experiencias e historias, hemos ido confluyendo".

Asimismo, agregó que "con la Democracia Cristiana he tenido un muy buen trabajo; el año antepasado logramos tener una lista unitaria en alcaldes, hoy tenemos un trabajo permanente en materia de oposición. Así que vengo a rendir nuestro respeto en un trabajo que reconocemos y ojalá que seguir proyectando".

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también abordó la necesidad de fortalecer los acuerdos entre las fuerzas opositoras para enfrentar diversos desafíos que afectan al país. En esa línea, llamó a impulsar "un trabajo permanente en aras de buscar ciertos consensos y acuerdos que funcionen de manera adecuada para la ciudadanía".

Además, sostuvo que "estamos viviendo momentos complejos con recortes presupuestarios en salud, por ejemplo, que son demasiado difíciles de explicar y asumir, (por lo que) tenemos que buscar una amplia unidad para poder convencer al Gobierno de que esto no es positivo".

La renovación de la mesa directiva ocurre mientras la Democracia Cristiana enfrenta un complejo proceso interno relacionado con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La anterior conducción del partido solicitó aplicar las máximas sanciones contempladas en los estatutos luego de la reunión que sostuvo con José Antonio Kast durante la campaña presidencial, pese a que la colectividad había definido respaldar la candidatura de Jeannette Jara en la segunda vuelta.

El caso deberá ser analizado por el Tribunal Supremo de la DC, organismo que también inició la renovación de parte de sus integrantes durante la jornada, configurando un nuevo escenario para una de las decisiones internas más relevantes que enfrenta actualmente la colectividad.

PURANOTICIA